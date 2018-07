A Radio Kiss Kiss intervista di De Maggio a de Magistris, su varie tematiche.

"La stazione Municipio sarà una piccola Pompei. Si potrà passeggiare tra i reperti archeologici", ha affermato il sindaco riguardo i ritrovamenti archeologici nella stazione Municipio.

RIFIUTI

"Ci sono stati due tre incendi gravi, che hanno messo in difficoltà il ciclo rifiuti. Bisogna capire cosa sta accadendo, gli effetti si vedono in città. Il momento è complicato, ma lo stiamo monitorando e lo supereremo, come sempre".

GOVERNO

"Le strade migliori senza soldi non si possono fare. Quando devono dare soldi per i diritti o i bisogni dei cittadini non ci sono. Il Governo ha tanti napoletani, non tradite le aspettative della nostra città".