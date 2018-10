Stadio San Paolo, Borriello: "Il Napoli ci ha chiesto di firmare la convenzione"

Si è conclusa con l'approvazione di una mozione sulla convenzione la lunga seduta monotematica del Consiglio Comunale di Napoli dedicata al futuro dello Stadio San Paolo e degli impianti sportivi cittadini.

La discussione si è aperta con la relazione dell'assessore al ramo Ciro Borriello, che ha parlato di una schiarita nei rapporti con il calcio Napoli ed il suo presidente Aurelio De Laurentiis, che con un'indicazione formale ha chiesto di firmare l'atto di convenzione votato in Consiglio. "Lasciate alle spalle le polemiche, bisogna ora affrontare il tema della gestione, chiarire gli spazi, i tempi e i costi secondo i quali la società può utilizzare lo stadio, ma è il tempo giusto e ci sono i soldi per poter finalmente dialogare al di là delle polemiche strumentali. La riqualificazione del San Paolo è iniziata già da tempo, ed ora, grazie all'occasione colta delle Universiadi, e al clima di correttezza e sinergia istituzionale, ci sono 22 milioni a disposizione per il lavori di restyling".

Proprio sul grande evento sportivo che si terrà in città nel luglio 2019, Borriello ha aggiunto: "Siamo ad una svolta per gli impianti sportivi cittadini. Le Universiadi rappresentano una grande occasione. E' vero che per i 5/6 mesi di durata dei lavori le società sportive non potranno utilizzarli, qualche disagio ci sarà, ma, insieme alle federazioni sportive, stiamo cercando di limitarli e di mantenere alcuni impianti aperti durante i lavori. Dopo l'evento ci saranno 13 impianti finalmente a norma, che potranno tornare agli antichi splendori, e si dovrà affrontare la questione della loro gestione, della quale non potrà farsi carico direttamente il Comune".

Al termine di un lungo dibattito, nel corso del quale sono intervenuti molti consiglieri di maggioranza e opposizione, è stata approvata a maggioranza una mozione, presentata dai consiglieri Moretto, Nonno, Lanzotti e Santoro, con cui si chiede che il testo della convenzione con il calcio Napoli per l'utilizzo del San Paolo venga esaminato e discusso in Commissione Sport e che una bozza di convenzione venga portata all'attenzione del Consiglio Comunale nelle prossime settimane.