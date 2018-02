D'Angelo: "Più strutture sportive e accesso gratis per giovani in difficoltà"

“Lo sport sui nostri territori non può essere delegato soltanto alla passione: servono strutture adeguate e tecnici preparati”. Così Libera D’Angelo, candidata al Senato per la coalizione Pd nel collegio Portici-Nola, evidenzia le misure da attuare per incentivare l’attività sportiva a livello dilettantistico e non solo.

“Si deve agire su due piani: quello degli impianti per chi fa sport a livello agonistico e quello del supporto alla pratica per i ragazzi. Nel primo contesto si deve proseguire nella scia dell’utilizzo dei canali preferenziali per la concessione degli impianti pubblici alle società dilettantistiche. Il Nolano e il Vesuviano hanno tante realtà sportive di valore, ma spesso costrette ad emigrare alla ricerca di strutture degne. Per l’altro aspetto si deve puntare soprattutto su periferie e integrazione. Garantire l'accesso allo sport alle famiglie in difficoltà e agli stranieri di seconda generazione con contributi alle quote mensili può favorire l’integrazione e salvare tanti giovani dalla strada. Con questi investimenti avremo qualche baby gang in meno e diverse squadre in più", conclude D'Angelo.