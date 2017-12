Il 'tre ruote' di Speranza parte dal Rione Sanità: "Alternativi a Renzi e Grillo"

Parte dal Rione Sanità la sfida di "Liberi e Uguali con Pietro Grasso" per le prossime elezioni politiche. I deputati del Movimento democratico e progressista (Articolo 1-Mdp) Roberto Speranza (ex Pd) e Arturo Scotto (ex Sel) sono arrivati in piazza Sanità alla guida di un "tre ruote" per aprire la campagna elettorale.

"Siamo alternativi a Renzi e Grillo - spiega Speranza - Mettiamo al centro uguaglianza sociale, sanità pubblica e scuola pubblica". Per Arturo Scotto, la chiavi del programma in Campania dovranno essere didattica, con le scuole aperte nel pomeriggio e lotta alla dispersione scolastica".