Spari a Chiaia, de Magistris: "Non riguardano la movida. Pronti a cambiare l'ordinanza"

A margine del Consiglio comunale sul pre-dissesto, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris è intervenuto sugli episodi criminali che si sono verificati nella zona di Chiaia nella notte tra sabato e domenica: sono stati sparati colpi di pistola che hanno ferito quattro persone. "Non è un fatto legato alla movida - ha affermato il primo cittadino - si è trattato di una scena criminale in piena regola, uno scontro tra bande. Daremo il nostro contributo ma su questi episodi un'amministrazione può poco, servono maggiori controlli di polizia, anche di notte. Ciò significa che servono più investimenti sull'ordine pubblico che devono arrivare dal Governo centrale. Se l'ordinanza firmata settimana scorsa dovesse rivelarsi inefficace, non la ripresenteremo".