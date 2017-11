Spari a Chiaia, Lanzotti: «Feccia umana»

Un duro attacco agli autori del raid armato di Chiaia è arrivato dal consigliere comunale di Forza Italia, Stanislao Lanzotti, nel corso dell'ultimo riunione dell'assise cittadina di stamattina. Il rappresentante di uno dei partiti di opposizione a Palazzo San Giacomo ha puntato il dito contemporaneamente sia contro gli autori della sparatoria che contro l'amministrazione comunale. Da una parte ha chiamato “feccia” coloro che hanno sparato tra la folla nella cosiddetta zona dei baretti, provocando il ferimento di quattro persone.

Dall'altra se l'è presa con la giunta de Magistris rea di essere assente nel garantire la sicurezza del quartiere e nel permettere totale libertà ai possessori di attività in zona «rasentando un vero e proprio conflitto di interessi. L'amministrazione, rispetto all'annoso e sottovalutato problema, non ha messo in campo alcun serio e responsabile provvedimento tale da arginare l'escalation di tensione e violenza generata dalla movida». Così ha scritto Lanzotti in una nota stampa che ricalca l'intervento in aula nel corso del quale non sono mancate tensioni con altri colleghi di assemblea.