Strage in Siria, De Magistris: "Napoli non resterà indifferente"

"Con poche risorse ma con immensa volontà lavoriamo nell'esclusivo interesse del popolo siriano e dei popoli del mondo". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"In queste ore abbiamo assistito all'ennesimo massacro di civili inermi e Napoli, città che vive al centro del Mediterraneo, non è indifferente alla crisi umanitaria in Siria. Siamo assolutamente convinti che ogni azione in quel contesto sia legittima solo se pone al centro la sacralità politica della vita umana, di tutte le vite umane, prescindendo dalle divisioni confessionali e di egemonia internazionale. Con questo spirito, nel nostro piccolo, lavoriamo affinché alla popolazione siriana sia garantito un bene fondamentale come l'acqua. Napoli, unica città ad aver pubblicizzato il servizio idrico riconoscendo l'acqua come bene comune, ha deciso di collaborare insieme alle proprie aziende ABC e ANM al fondamentale lavoro del Gvc nel garantire alla popolazione di Aleppo l'approvvigionamento di acqua".