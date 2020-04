Famiglia non ha cibo: il sindaco legge il post sui social e offre il proprio aiuto

Il sindaco di Afragola, Grillo, ha letto dei post Facebook di suoi concittadini in difficoltà per l'emergenza Coronavirus, tra i quali il signor Giuseppe, offrendo concretamente un aiuto: "Ho ricevuto la telefonata del sindaco Grillo - dichiara il signor Giuseppe - non ci credevo, era proprio lui, ha detto che ha visto il nostro appello su internet messo da un mio conoscente e subito ha mobilitato la Protezione Civile per aiutarci".

Il cittadino aveva manifestato gravi problemi di indigenza, segnalati peraltro anche dai vicini di casa, fino all'intervento salvifico del primo cittadino afragolese.