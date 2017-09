Silvio Berlusconi punta ad Ischia: per la Pascale un ruolo importante

Un ritorno in grande stile: ecco cosa sognerebbe Silvio Berlusconi. Domenica prossima sarà a Fiuggi per chiudere la tre giorni organizzata da Antonio Tajani, mentre il 22 ottobre arriverà ad Ischia in occasione degli stati generali di Forza Italia in Campania, promossi da Mara Carfagna e partiti a luglio.

D'altronde i sondaggi parlano di un lento riposizionarsi di Forza Italia in Campania. Tant'è che Francesca Pascale, sua fidanzata, potrebbe avere un ruolo sempre più importante nel partito, a tal punto da indicare nomi e facce nuove. E non è escluso che possa decidere anche di candidarsi.