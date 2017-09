Sicurezza sui treni e nelle stazioni: "Bisogna riorganizzare il sistema"

"Non è possibile assistere inermi ad una vera e propria limitazione della libertà di circolazione dei cittadini nelle stazioni ferroviarie esposti, così come sono, al pericolo di continue aggressioni".

Per Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania di Forza Italia, "quella della sicurezza è oramai una vera emergenza ed è evidente che se non si adottatano provvedimenti andrà sempre peggio. Sulla sicurezza si gioca la libertà di spostamento di cittadini e turisti; chi aggredisce lo fa con una efferata violenza a cui mai avevamo assistito".

"In questo particolare momento - ha sottolineato la Beneduce - siamo chiamati tutti a collaborare per restituire il diritto ai cittadini ad essere sicuri. La Regione deve fare la sua parte agendo immediatamente per chiedere la convocazione in Prefettura di un tavolo interforze con il compito di coordinare e rafforzare i controlli all'interno delle stazioni. In ogni caso tutto il sistema di vigilanza a bordo dei treni e in stazione va ripensato e definito stabilendo i vari ambiti di competenza e organizzando gli interventi in modo da coprire tutte le zone, anche quelle ritenute non a rischio".