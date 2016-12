Show di Capodanno, problemi tra Comune e Regione: salta la diretta Rai

Il Capodanno napoletano non andrà in onda sulla Rai. A oggi, la trasmissione in diretta dal Lungomare pare saltata. A raccontarne le vicende è Il Mattino.

La Rai aveva presentato l’idea in Regione due mesi fa, ottenendo un ok di massima. A quel punto il progetto è arrivato in Comune, e ne è partita l'organizzazione con tanto di telefonata del capo di Gabinetto Attilio Auricchio agli uffici regionali per richiederne il finanziamento. Da allora però soltanto lungaggini burocratiche, al punto che la Rai ha rinunciato.

L'evento sarebbe costato circa 300mila euro. L'impressione è che si sia trattato dell'ennesima lite a distanza tra Palazzo San Giacomo e Palazzo Santa Lucia, dopo che già nei giorni scorso de Magistris aveva mostrato tutta la sua perplessità per 3 milioni di euro che l'ente guidato da De Luca ha investito – non a Napoli – nelle “luci d'artista”.

Il Comune rende comunque noto di avere un piano alternativo: l'accordo con un'emittente privata che attraverso il digitale terrestre ha praticamente una copertura pari a quasi tutto il territorio nazionale.