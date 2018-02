Pomigliano D'Arco, è già guerra Di Maio-Sgarbi. Il critico d'arte: "Di Maio scarafaggio"

"L'unica cosa che mi piace di Di Maio? Ha un bel cappottino di sartoria napoletana, blu, che gli dà un'aria delicatina e dolce: sembra Leopardi da giovane". Parla Vittorio Sgarbi, critico d'arte e conteso opinionista televisivo, candidato per il centro-destra a Pomigliano D'Arco, proprio per sfidare Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle. Sgarbi è intervenuto a 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1. "Di Maio dovrebbe andare a casa e studiare", ha detto Sgarbi, "invece di fare lo scarafaggio che è. Nel Movimento Cinque Stelle i voti li prende Grillo, che poi li scarica su questi spurghi, suoi seguaci".



"Per me non potrebbe fare nemmeno l'infermiere, Di Maio. Occorre la laurea per farlo, e Di Maio ha la terza elementare", ha concluso Sgarbi.