Fase Due, de Magistris: "Miracolo se non interrompiamo servizi e trasporti"

"Nel decreto rilancio, da quel che leggiamo perché parliamo ancora di norme che non esistono, non c'è quasi nulla per i Comuni. Al Comune di Napoli dovrebbe arrivare un acconto di 12 milioni e, probabilmente a fine estate, un saldo di altri 40 milioni, a fronte di un buco maturato in questi tre mesi di 250 milioni di euro".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha detto il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, ospite di "Mattino Cinque" su Canale 5. "Se il Governo non finanzia dovremo decidere cosa chiudere prima, questo non è un rischio ma una certezza. Sicuramente non ci sarà il miglioramento dei servizi, quindi le città che erano in affanno, come molte città del Sud che vivono una situazione di debito storico ingiusto, non potranno rilanciare i servizi come vorrebbero. Sarà un miracolo se non interromperemo definitivamente i servizi come trasporti, rifiuti e illuminazione".