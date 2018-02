Sentenza Bagnolifutura, Civitillo: "Pene morbide, ma la giustizia ha dato ragione alle nostre battaglie"

Il presidente della X Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta, Diego Civitillo, ha rilasciato in anteprima a NapoliToday il suo commento alla sentenza sul processo Bagnolifutura, che ha visto condannate sei persone a vario titolo per disastro ambientale e truffa.

"Si è arrivati ad una sentenza di condanna - spiega Civitillo - a testimonianza che tutto ciò che sostenevamo da anni era supportato dalla verità". "Per quanto si è scelto di depenalizzare il disastro ambientale da doloso a colposo, quindi applicando condanne più morbide rispetto a quelle richieste dall'accusa - prosegue il presidente della Municipalità - quanto deciso testimonia che le battaglie di territorio, comunità scientifica e della nostra parte politica erano giuste".

"Il nostro giudizio politico l'avevamo già dato, dopo 20 anni tra nulla di fatto e sprechi di denaro, oggi anche la giustizia formale ha dato il suo, confermandoci che avevamo ragione". Poi un affondo finale nei riguardi dei "commentatori dell'ultima ora": "Diversi esponenti politici stanno salutando positivamente quanto deciso dal tribunale, ma in molti casi si tratta di persone che non abbiamo mai visto sul territorio. Anzi. Politici che a vario titolo, tra posti di responsabilità in governi o amministrazioni precedenti, non hanno fatto nulla per prevenire quanto poi è accaduto".