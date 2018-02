Sentenza Bagnoli, Mara Carfagna: "Bonifica tutta da rifare, sprecati soldi e tempo prezioso".

"Non ci meraviglia la sentenza su Bagnoli". Così la candidata alla Camera e consigliera comunale di Forza Italia a Napoli, Mara Carfagna, commenta, in una nota, le sei condanne in primo grado per i manager di Bagnolifutura. Le accuse sono di disastro ambientale colposo e truffa. "Ecco che la bonifica è tutta da rifare", afferma l'ex ministro alla Pari Opportunità, " sprecati soldi e tempo prezioso".

"La condanna mette in luce le grosse responsabilità delle giunte di centrosinistra", spiega la deputata uscente di Forza Italia, "a testimonianza della mala gestione susseguitasi negli anni, ultima quella di de Magistris, responsabile del fallimento di BagnoliFutura".

"I cittadini intanto pagano e portano il conto degli errori altrui in termini di salute, di certezze, di qualità della vita e rilancio turistico dell'area", conclude Carfagna.