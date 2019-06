Sea-Watch, De Luca: "Farei sbarcare tutti i migranti. Poi arresterei il capitano"

"Ok la solidarietà, ma non si può far finta di niente davanti a una signora che viola la legge italiana". E' il commento di Vincenzo De Luca sulla vicenda Sea-Watch, l'imbarcazione con a bordo 42 migranti, bloccata nel porto di Lampedusa.

Ai microfoni di Lira Tv, il Governato ha puntato l'indice contro Carola Reckett, comandante della nave della Ong: "Una signora tedesca, ricca di famiglia non è un problema di Salvini, ma di rispetto delle leggi. Non capisco perchè non orienti la sua nave verso altri Paesi. Personalmente avrei fatto sbarcare i 42 migranti a bordo, aperto una trattativa con l'Europa per distribuirli equamente, però poi avrei preteso gli arresti di chi dirige la nave".