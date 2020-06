Movida, scontro Regione-Comune. De Magistris: "Capricci dannosi per la salute dei cittadini"

"C'è qualcuno che per per colpa di qualche capriccio mette a rischio la salute dei cittadini". Luigi de Magistris mette fine a quella che era sembrata una tregua nell'eterna battaglia contro Vincenzo De Luca. La chiacchierata della scorsa settimana aveva fatto presagire l'apertura di un dialogo, ma tutto è franato davanti al tema della movida cittadina.

La Regione, infatti, ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune, venerdì scorso, consentiva ai locali di restare aperti fino alle 3 di notte, definendola illegittima. "Siamo stati chiari con il premier Conte - ha spiegato de Magistris - i sindaci non sono più disposti a subire passivamente le decisioni dall'alto, soprattutto se senza senso o, addirittura, dannose. Aprendo spazi e allargando gli orari la nostra idea era quella di decongestionare. Per questo motivo, nella nostra ordinanza c'era anche la riapertura del Bosco di Capodimonte e della Floridiana. Sabato era prevsto un confronto con i vertigi della Regione in Prefettura, ma hanno preferito disertare".

In mezzo, ci sono cittadini e forze dell'ordine, disorientati da indicazioni divergenti e, spesso, contrastanti: "Non vogliamo mettere in difficoltà nessuno. Vogliamo ripristinare un principio democratico. Questa colpevolizzazione di cittadini e commercianti non va bene".