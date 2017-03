Salvini a Napoli, duri scontri all'esterno della Mostra d'Oltremare

Gravi problemi di ordine pubblico all'esterno della Mostra d'Oltremare, mentre era in corso di svolgimento il comizio del leader della Lega Matteo Salvini.

Alcune persone incappucciate si sono staccate dal corteo che stava manifestando in maniera pacifica e hanno iniziato un lancio di petardi ed oggetti contro le forze dell'ordine, che in assetto antisommossa hanno sparato alcuni lacrimogeni in aria per respingere l'assalto.

I disordini si sono poi trascinati anche nelle strade limitrofe, con Polizia e Carabinieri, impegnati a tutto campo nel gestire la difficile situazione, che sono riusciti a disperdere i violenti.

Secondo quanto riferisce il Tgr Rai Campania, sarebbero cinque le persone fermate. Ci sarebbero anche alcuni feriti tra le forze dell'ordine.

"Quelli che a Napoli stanno lanciando molotov e sassi contro la Polizia e i Carabinieri, quelli che stanno sfasciando macchine e bruciando cassonetti, magari difesi da qualche politico, non sono manifestanti, sono delinquenti", ha scritto lo stesso Salvini su Facebook.

SCONTRI A FUORIGROTTA - FOTO ANSA

