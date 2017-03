Marta Schifone, Marco Nonno, Andrea Santoro (fdi-an): otto marzo, la vera rivoluzione culturale deve partire dagli uomini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

«Oggi Fdi-An Napoli lancia la campagna contro la violenza di genere. Serve una vera e propria rivoluzione culturale che parta dagli uomini, affinchè l'otto marzo non si consumi ogni anno solo come una festa frivola e superficiale. Il coordinamento cittadino con gioventù nazionale e i consiglieri comunali ha lanciato l'hastag #NOINO per dare un messaggio che ha una forza dirompente. Bisogna risvegliare le coscienze di tutti su un tema di fondamentale importanza come quello della lotta alla violenza sulle donne e del femminicidio, una piaga sociale che ancora oggi fa sentire i suoi devastanti effetti nella nostra società. No a mimose o ad auguri senza senso, sì ad azioni concrete ed efficaci per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla reale importanza del giorno dedicato alle donne, ponendo l'accento proprio sulla difesa di quelle che sono vittime violate». Così Marta Schifone, portavoce coordinamento cittadino di Fdi-An a Napoli insieme ai consiglieri comunali Marco Nonno e Andrea Santoro