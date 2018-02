"Case popolari delle Vele di Scampia ai presunti camorristi": Meloni attacca de Magistris

Meloni dura sulla delibera riguardante le assegnazioni delle case di Scampia. "Scandalosa la delibera del sindaco de Magistris di assegnare le case popolari delle Vele di Scampia persino ai presunti camorristi, se non sono condannati in via definitiva. E' una vergognosa sanatoria che i rappresentanti di Fratelli d'Italia hanno denunciato. Chiediamo al ministro Minniti di dare una risposta chiara". Sono le dure parole del presidente di Fratelli d'Italia e candidato premier, Giorgia Meloni, su Facebook.