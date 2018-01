Giunta, approvato ultimo atto per l'abbattimento della Vela Verde

La Giunta comunale ha approvato una delibera relativa all'assegnazione degli ultimi nuovi alloggi ai residenti nelle Vele di Scampia. Questo è l'ultimo atto che l'amministrazione doveva compiere per far partire la gara per il progetto esecutivo per l'abbattimento della Vela Verde.

Sono 60 gli alloggi che saranno assegnati per tre anni, secondo le norme regionali, l'elenco che sarà seguito è quello dell' ordine di anzianità di presenza nelle Vele, riferito alle famiglie censite entro dicembre 2015.

Nell'ambito del progetto “Restart Scampia: da margine urbano a centro dell'area metropolitana”, finanziato con il “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta” è previsto l'intervento di riqualificazione del Lotto M delle Vele di Scampia che prevede loìabbattimento di tre Vele. Ne rimarrà in piedi solo una, la Vela Celeste, che ospiterà provvisoriamente delle famiglie ma poi sarà destinata a sede della Città Metropolitana.

L’intervento, che ha un costo complessivo di circa 27 milioni di euro ed è finanziato per 18 mln a valere sui fondi del Bando Periferie e per 9 mln a valere sui fondi del PON Metro, ha tempi di realizzazione previsti da un cronoprogramma concordato con il Governo e la sua realizzazione si divide nell’attuazione di tre stralci funzionale che partono in primis dall'abbattimento della cosiddetta “Vela Verde”. La delibera approvata oggi dalal Giunta permetterà di non perdere i finanziamenti stanziati e di procedere all'abbattimento della prima Vela.