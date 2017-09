La provocazione di Saviano: "Mi candido alle primarie del M5S"

"Questa mattina mi sono svegliato con il desiderio di omaggiare Marco Pannella e la sua eterna capacità di sorprendere e sparigliare le polverose strutture della politica tradizionale. Nel 2007 si candidò alle primarie del PD, ma fu escluso perché non soddisfaceva i requisiti richiesti dal neonato Partito Democratico. Ebbene, approfitto di questa sede per ufficializzare la mia candidatura a Premier per il M5S. Lo faccio anche per trarre il MoVimento dall'impaccio di una situazione patetica per non dire bulgara". Questa la provocazione di Roberto Saviano su Facebook, dopo l'ufficializzazione delle 8 candidature alle primarie del Movimento 5 Stelle, tra cui c'è anche quella di Luigi Di Maio.

"Per spezzare una lancia in mio favore, ammetto di non essere iscritto al MoVimento, ma condivido con Luigi Di Maio lo status di indagato per diffamazione (incidenti del mestiere). Votatemi!", conclude lo scrittore napoletano.