Le elezioni 2018 viste dai bambini di Napoli nel video di Save the Children

Nel video "Se fossi premier..." Save the Children ha chiesto ai giovani napoletani cosa farebbero se diventassero presidenti del Consiglio. Tra le proposte mense scolastiche e libri anche per i bambini che non possono permetterselo. E, ancora, misure per contrastare il bullismo e il fenomeno delle baby gang e azioni concrete per far sì che ogni bambino straniero possa perfettamente sentirsi accolto nel nostro Paese.