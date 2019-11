Salvini a Sorrento, flash mob delle sardine contro il leader della Lega

Flash mob delle sardine napoletane (ribattezzate fravagli) in occasione dell'arrivo di Matteo Salvini a Sorrento. Le sardine invaderanno piazza Veniero a Sorrento, alle 10.30 di domani, in concomitanza con l'iniziativa che prevede il passaggio ufficiale del sindaco Giuseppe Cuomo, insieme al suo collega di Positano, Michele De Lucia, nella Lega.

Francesco, Michele, Luca e Fernando sono i promotori del movimento spontaneo di Sorrento "Non si Lega" che accoglierà Salvini con una manifestazione pacifica. "No a strumentalizzazioni, vogliamo solo manifestare apertamente il rifiuto delle iniziative di Salvini e di un partito, come la Lega, che ha sempre oltraggiato il Sud. Porteremo a Salvini libri perchè possa leggere di più", spiegano la sardine.

Saranno presenti oltre a Salvini, anche l'europarlamentare Lucia Vuolo, al Circolo dei forestieri, per annunciare l'adesione dei primi cittadini alla Lega.