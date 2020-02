Sardine a Napoli, il flash-mob è un flop: poche persone in piazza Dante

Pochissime persone in piazza Dante per il flash-mob indetto dal 'fenomeno' politico delle Sardine in risposta al comizio elettorale di Matteo Salvini al Teatro Augusteo. Musica dal palco (immancabile la cover di Bella Ciao), cartelli colorati contro Salvini, Lega, Pd, disegni di sardine, sarde cartonate. Ma l'emiciclo è semivuoto.

"Ci sono temi molto difficili da affrontare qui, quasi disperati. Il tema del lavoro, della depressione, della disoccupazione. Sì, c'è meno gente in piazza perché vogliamo parlare di queste tematiche", spiega il leader delle Sardine Mattia Santori, a Napoli.