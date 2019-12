Sardine nere, Salvini: “Se ne sentiva la mancanza”

"Se ne sentiva la mancanza, effettivamente! Sono arrivate le 'sardine nere': vogliono i documenti e l'abolizione dei Decreti Salvini". Così Matteo Salvini, su Facebook, riferendosi alla manifestazione dei migranti a Napoli. Il commento dell'ex ministro dell'Interno è rivolto a chi lo contestava ieri a piazza Garibaldi.

"Sono sardine che hanno attraversato il deserto, sono fuggite ai campi libici e adesso nuotano nel mare della burocrazia e del razzismo istituzionale. Che aspettano di avviare da mesi la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, aspettano il loro permesso ancora bloccato negli Uffici Immigrazione. Da quando è entrato in vigore il decreto sicurezza di Matteo Salvini non riescono a convertire la protezione umanitaria in permesso di soggiorno per lavoro", queste sono state le parole degli organizzatori della manifestazioni.