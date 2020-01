Sardine a Napoli: rischio scissione per un post sulle suppletive

Una prima scissione potrebbe consumarsi tra le Sardine a Napoli. A provocarla è un post pubblicato sulla pagina “Sardine napoletane” e che riguarda le elezioni suppletive per un seggio al Senato dopo la morte di Franco Ortolani. Un post da cui il gruppo organizzatore di Napoli si è dissociato attribuendolo a chi, invece, gestisce solo la pagina Facebook. Una situazione non chiara che ha portato a un lungo post firmato da quattro esponenti delle Sardine in città.

Il post delle Sardine

“Siamo tra i promotori delle iniziative delle sardine a Napoli e ci vediamo costretti a dissociarci dalle dichiarazioni uscite in queste ore dalla pagina “Sardine napoletane” in merito alle prossime scadenze elettorali. Intendiamo chiarire che tali affermazioni non sono state concertate e che non corrispondono pertanto a posizioni condivise né dall'organizzazione cittadina, né dall'organizzazione nazionale.

Parimenti, ogni altro evento o post pubblicato da suddetta pagina, sono frutto dell'iniziativa personale di chi amministra “Sardine napoletane”, che in questo momento ha deciso di non rispettare il sano principio democratico del confronto e della condivisione delle idee e delle progettualità. In questa fase scegliamo di rispettare il piano delle sardine dell'Emilia Romagna e del coordinamento nazionale: riteniamo che le sardine debbano nuotare unite in banchi e soprattutto debbano relazionarsi con gli altri”.

Antonella Cerciello (Napoli)

Luca Delgado (Napoli)

Paco Amendola (Napoli)

Jasmine Cristallo (Referente nazionale del sud 6000 sardine)