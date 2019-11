Napoli non si Lega: le "sardine" arrivano anche a Napoli

Dopo Bologna il movimento delle "sardine", così ribattezzato in seguito alle manifestazioni contro Salvini, sbarca anche a Napoli.

"Flash mob per partecipare, per contarci, per far nascere una nuova speranza contro le destre. Nato a Bologna da un gruppo di quattro amici, il flash mob sardine ha radunato il 14 novembre in Piazza Maggiore 15mila persone per sfidare in contemporanea Matteo Salvini che ha lanciato dal palco del Paladozza la candidatura di Lucia Bergonzoni alla presidenza della regione Emilia-Romagna. Da allora in pochi giorni il flash mob si sta diffondendo in tante altre città italiane. Ci vediamo a Napoli in Piazza del Gesù Nuovo sabato 30 novembre alle ore 19 perchè anche NapoliNonSiLega. Nessuna bandiera politica. Nessuno slogan offensivo. Portate con voi una sardina disegnata o creata come volete".