Flash mob Sardine a Napoli, l'evento si sposta in Piazza Dante

Cambio di luogo per il flash per la manifestazione delle Sardine a Napoli, in programma sabato 30 novembre alle ore 19,00. Il flash mob non si terrà più come inizialmente previsto in Piazza del Gesù, bensì in Piazza Dante.

"Su indicazione della Questura e del Comune di Napoli - spiegano in una nota gli organizzatori - si è deciso di spostare il flash mob di sabato a Piazza Dante. Saremo tanti e ci è sembrato opportuno garantire a tutti di poter partecipare. Scegliamo di cambiare piazza per rispetto alle migliaia di persone che vorranno raggiungerci per aderire all’evento e per garantire la sicurezza di tutti. Riunendoci in uno spazio più ampio, potremo essere ancora di più! Aiutateci a diffondere l'evento e a costruire un momento storico per la nostra città che da sempre dice no all’odio, all’indifferenza e alle politiche basate sull’esclusione".