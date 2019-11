Le “sardine” a Sorrento hanno un inno: composto per l'arrivo di Salvini

Emma Innacoli, cantante lirica ed insegnante di canto, oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, spiegando di aver composto un 'inno' per l'arrivo di Matteo Salvini domani a Sorrento. “Ho avuto un'ispirazione immediata per comporre l'inno, un'ispirazione all'antica, simile a quella che succedeva per i vecchi compositori napoletani”. Quali sono le parole del suo inno? “Fa così: non ti scordar di me, Sorrento non si 'Lega' a te, io amo sempre più nel voto mio non ci sei tu....” Lei ha composto anche una 'marcetta' per Salvini... "Si, una marcetta ostinata che fa così: 'tu non m'attacca a me tu non m'attacca a me..." E cosa vuol dire? "E' un testo onomatopeico, vuol dire 'tu non li Leghi'". Lei domani sarà tra le 'Sardine' che accoglieranno il leader leghista? “Sicuramente sì. E voglio chiedere scusa per una cosa”. Quale? “In un post su Facebook mi è scappata una 'frasaccia' terribile sui leghisti, e per questo voglio chiedere assolutamente scusa, ho sbagliato”.