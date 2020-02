Sardine, flash mob a Scampia. Ma con il comitato Vele non scatta il feeling

Sarebbe dovuto essere il primo "scontro” tra le Sardine napoletane e la Lega a Napoli, ma la conferenza organizzata dal partito di Matteo Salvini presso la Municipalità del quartiere è poi saltata. Così il flash mob delle Sardine si è tenuto lo stesso, e una sorta di dialettica conflittuale si è instaurata con il comitato delle Vele di Scampia.

Alcune decine - secondo Ansa - le sardine in piazza, un centinaio gli abitanti del quartiere che hanno manifestato al grido di "Scampia non si Lega". Il contatto tra i due gruppi non c'è stato: "Forse non abbiamo scelto una modalità di comunicazione appropriata", spiega Bruno Martirani delle Sardine di Napoli.

A Scampia si terrà comunque l'incontro nazionale delle Sardine, il 14 e il 15 marzo. "Ormai il popolo delle Sardine è impegnato a fare le foto con Benetton e con Oliviero Toscani e quindi non voglio disturbarlo dai propri gravosi impegni", ha detto Matteo Salvini interpellato a proposito del summit nazionale del "fenomeno" politico che nasce proprio in antitesi all'ex ministro dell'Interno.