Sanità, differenze Nord-Sud. Bonaccini a De Luca: “Possiamo parlarne quando vuole”

"La conferenza delle Regioni cambia i criteri di riparto quando la maggioranza è pronta e la stragrande maggioranza delle Regioni non riteneva giusto cambiarli". Così il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, intervenendo a margine del congresso nazionale dell'Ali a Napoli, risponde in merito alle richieste dell'omologo campano Vincenzo De Luca di modificare i criteri di riparto del fondo sanitario nazionale. De Luca ha più volte sottolineato come i cittadini delle Regioni del Nord percepiscano più fondi di quelli del Sud a causa del criterio dell'età anagrafica e non della deprivazione sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La differenza tra Campania ed Emilia Romagna

In particolare un cittadino emiliano romagnolo "60 euro pro capite in più di uno campano". "Il presidente De Luca - dice Bonaccini - non solo è un amico, io lo stimo moltissimo e credo che la gestione dell'emergenza sanitaria sia stata in questa Regione impeccabile. Non era una prova banale. De Luca sa che possiamo sederci ogni qualvolta lo si voglia per discutere di queste questioni, ma dobbiamo evitare di contrapporre le Regioni cercando equilibrio".