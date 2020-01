Suppletive al Senato, Sandro Ruotolo candidato

Il giornalista Sandro Ruotolo sarà il candidato di una coalizione civica che a febbraio parteciperà alle elezioni suppletive per il Senato. La notizia è riportata dall'Ansa che fa riferimento a fonti vicine al sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Ruotolo avrebbe già accettato la candidatura che dovrebbe "dare vita a un ampio front unito per contrastare il candidato di centrodestra". Decadrebbe a questo punto il nome dell'assessore comunale all'istruzione Annamaria Palmieri, data in un primo momento come candidata di demA, prima che spuntasse il nome di Sandro Ruotolo.