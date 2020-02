Ruotolo a Miano: "Impossibile fare campagna elettorale, qui comanda un nuovo clan"

"Ho incontrato la camorra". Sandro Ruotolo denuncia che per la prima volta, da quando ha intrapreso la sua campagna elettorale per le suppletive del prossimo 23 febbraio, ha avuto la malavita organizzata di fronte a sé. Gli è successo a Miano. "Ho percepito la chiara presenza della forza intimidatrice della criminalità organizzata - ha spiegato il candidato di 'Napoli con Ruotolo' - una sensazione che conosco bene in tanti anni di inchieste giornalistiche contro la mafia".

"Sguardi bassi, strane presenze e un clima pesante. Volevo entrare nelle strade centrali di Miano ma mi è stato sconsigliato da chi mi accompagnava. Allora ho dovuto attraversare la parte nuova fino al nuovo centro commerciale - spiega ancora - Le prime conferme mi sono giunte dal racconto di alcuni commercianti che mi hanno confidato di avere paura, di vivere nel terrore, di temere che accada qualcosa di brutto. Da qualche settimana, infatti, si sono presentati i nuovi 'signori' del pizzo che subentrati ai vecchi - un blitz recente ha portato in carcere 45 persone - hanno imposto il nuovo tariffario".

Un nuovo gruppo criminale sta crescendo in zona. "Adirittura - ha aggiunto ancora il candidato di demA e Pd - ho visto notato persone che non appena mi hanno visto si sono precipitosamente allontanate. La sensazione è di un territorio controllato capillarmente dalla presenza di noti personaggi criminali. Per me è stato praticamente impossibile fare propaganda elettorale, sistemare un banchetto oppure chiacchierare liberamente con i residenti".

Ruotolo però non si è dato per vinto: "Ho informato le autorità ed ho chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle strade di Miano e Secondigliano dove ho incontrato il titolare di un negozio che dopo aver subito due stese – ne sono evidenti i segni di proiettili sulle vetrine – è stato oggetto di un furto con scasso. Situazioni che non possono essere più tollerate occorre che il governo metta al primo posto nell'agenda la lotta alla camorra".