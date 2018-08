Simeone: «De Laurentiis è un ospite non pagante»

«Al San Paolo vengono spesi milioni di euro pubblici per la ristrutturazione in vista delle Universiadi, ed il presidente De Laurentis dichiara che resterà un cesso? Chieda scusa per le sue parole e abbia maggior rispetto per i tifosi napoletani che hanno un rapporto molto profondo con uno stadio, che seppure in difficoltà per la sua età e per la scarsa manutenzione, rappresenta un simbolo per tutti». A parlare è il presidente della commissione Mobilità, Lavori pubblici ed Infrastrutture del Comune di Napoli, Nino Simeone.

Il suo attacco è diretto al patron degli azzurri e non fa sconti: «Si ricordi che ad oggi non ha ancora firmato la convenzione con il Comune di Napoli per l'utilizzo del campo di calcio ed è quindi anch'egli, soltanto un ospite "non pagante" dell'impianto sportivo di Fuorigrotta, proprio come quei ragazzi che la domenica scavalcano le barriere per entrare allo Stadio. Pertanto misuri le parole, perché non è casa sua e non sono certamente soldi suoi».

Una dura invettiva contro De Laurentiis che conclude con una proposta provocatoria: «Nella prossima riunione di commissione consiliare, proporrò al consiglio comunale e al collega Sgambati, presidente della commissione Sport, di concedere gli spazi attigui al campo di calcio, anche a titolo gratuito, a tutte quelle società e associazioni sportive che per anni hanno utilizzato lo stadio Collana e le altre strutture che dalla sera alla mattina sono state sfrattate senza alcun preavviso».