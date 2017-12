De Magistris: "Impossibile pensare ad un numero chiuso a San Gregorio Armeno"

“Come facciamo a limitare gli accessi e fare il numero chiuso a San Gregorio Armeno? Si tratta di una proposta non concretizzabile, dove faresti fermare la gente, a via Duomo o a Piazza del Gesù? E non creeresti affollamenti anche lì?”. Così il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris si è espresso nel corso di una intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull’emittente Canale 9 - 7 Gold.

“Quello che c’è in città oggi è un fiume in piena che non si può delimitare: si può però cercare di fare in modo che i flussi umani siano divisi verso i tanti quartieri della nostra città, rendendoli più attraenti e vivibili”, ha concluso il primo cittadino partenopeo.