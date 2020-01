Salvini: "La camorra si sta indebolendo. Da Ministro la città più visitata era Napoli"

Commentando il caso del ristorante Nco prossimo alla chiusura (leggi qui dettagli su CasertaNews), l'ex Ministro Matteo Salvini si è lanciato in alcune considerazioni sul sindaco de Magistris, sul Presidente De Luca e sulla camorra. "Il signor De Luca ha tanto tempo per polemizzare con me e con il mondo, ma se impegnasse queste energie per combattere le mafie non sarebbe male. Quando ero al governo, la città più visitata da me è stata proprio Napoli, amministrata da De Magistris che, notoriamente, non mi ama", ha detto Salvini a Radio Crc.

"Con soddisfazione, alcuni risultati li abbiamo raggiunti. Mi piacerebbe che tutti avessero lo stesso approccio. Se De Luca ha bisogno, noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza. La mafia è molto meno forte rispetto a 40 anni fa, come la camorra, e poi c'è la 'ndrangheta, che sembra impermeabile, che è il primo vero e grande problema", ha concluso Salvini.