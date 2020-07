Salvini a Sorrento: "Italia ha bisogno di turisti che pagano e non che sbarcano"

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è a Sorrento per un incontro con i cittadini presso il gazebo della Lega di Largo Giovanni Paolo II corso Italia e per partecipare alla due giorni Alis, "La ripresa per un'Italia in movimento" (Hilton Sorrento Palace) con l'intervista "a tu per tu" con Nicola Porro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Faremo le barricate dentro e fuori il Parlamento per difendere i decreti sicurezza. L'Italia ha bisogno di turisti che pagano e non di turisti che sbarcano, di gente che viene qui a soggiornare e che dobbiamo pagare. Ad oggi sono sbarcati più di 10mila immigrati e lo scorso anno erano 3000. Noi abbiamo bisogno di più agenti e di più poteri ai sindaci, di garantire più sicurezza agli italiani". Denuncia Salvini sul dl sicurezza e sugli ingressi dei migranti in Italia.