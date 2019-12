Salvini a Napoli: "De Magistris non si è dimostrato all'altezza di una città bella e complicata"

"De Magistris non è in grado di fare il sindaco di Napoli, non si è dimostrato all'altezza di una città bella e complicata come Napoli. Sono contento di avere avuto Napoli come città da me più visitata, abbiamo portato soldi per le telecamere e abbiamo combattuto un fenomeno che io non conoscevo, quello dei motorini sequestrati che arrivano a migliaia nei depositi con una spesa di milioni all'anno", sono le parole del leader della Lega Matteo Salvini a Radio Crc.

Carcere Poggioreale

"Non giudico le persone, però le informazioni che mi hanno dato parlano di storie spaccio, droga e camorra alle spalle. Poi chiaro che una seconda occasione si dà a tutti, ma è incredibile che per i detenuti ci siano i garanti, gli avvocati gratis e d'ufficio e tutto quanto, e per i poliziotti no, non c'è un garante e se hanno bisogno di un avvocato se lo pagano", è il commento di Salvini sulla nomina da parte del sindaco di Napoli Luigi de Magistris di Pietro Ioia, con un lungo passato in carcere alle spalle, a garante dei detenuti di Napoli. L'ex ministro dell'Interno è in visita oggi nel carcere di Poggioreale.

Sicurezza

"Lunedì in Senato arriva la manovra del nuovo Governo e, da quel che abbiamo letto, ci sono molti meno soldi per il comparto sicurezza. Come Lega daremo battaglia, sulla sicurezza non c'è da tagliare ma da investire. E' chiaro che se ogni anno non metti a bilancio i soldi per assumere poliziotti, tra 10 anni a Napoli e a Poggioreale ci sarà la metà dei poliziotti che ci sono adesso", prosegue.

Rifiuti

"Penso a Napoli ma anche alla Calabria, dove si paga un tassa rifiuti più alta che in altre zone d'Italia per un servizio da schifo. Il problema è ridurre l'imposizione fiscale e aumentare l'efficienza della macchina pubblica, poi ci sono differenze nella capacità amministrativa. Ci sono realtà con emergenza rifiuti perenne e altre dove non c'è e la colpa evidentemente è della politica locale", conclude Salvini.