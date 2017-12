Salvini a Castel Volturno: selfie con i giocatori del Napoli

"Sono per lavoro a Castel Volturno, dove ho incontrato 70 amministratori locali (sindaci, assessori e consiglieri) che porteranno avanti le battaglie della Lega in Campania, grandissimi! E in albergo chi incontro? Insigne, Callejón e il vicepresidente del Napoli, simpaticissimi!".

Questo il tweet del leader della Lega Matteo Salvini, attualmente in Campania per una serie di appuntamenti politici, che ha incrociato in albergo alcuni calciatori azzurri con cui ha scattato un selfie.