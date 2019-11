Scultura con pistola, Salvini: "Una schifezza. Presto sarò a Napoli"

"A me non fa ridere una scultura dove una statua con la mia faccia spara a due immigrati. Non mi fa ridere per un ca..o. E' istigazione all'odio e alla violenza". Così Matteo Salvini, in un video pubblicato sui suoi profili social, ha parlato della scultura realizzata da Salvatore Scuotto, che lo raffigura mentre spara con una pistola a due migranti, esposta presso la Galleria Nabi Interior Design a Napoli.

"E' vero che le opere d'arte possono essere irriverenti, ma mettere una pistola in mano a qualcuno non è qualcosa di irriverente, ma è demenziale e criminale, perchè poi magari trovi qualche mente poco lucida che ritiene che Salvini sia veramente pazzo, un criminale pericoloso, un razzista, un fascista, un nazista. Cosa non si fa per un po' di pubblicità. Io spero sia ritirata quella pseudo opera d'arte", ha aggiunto l'ex Ministro dell'Interno.

"Conto di tornare presto a Napoli, sotto Natale, per andare a vedere gli straordinari presepi degli straordinari artisti napoletani e non qualche schifezza di pseudo opera d'arte di qualche artista in cerca di notorietà", ha concluso il leader della Lega.