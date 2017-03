Salvini: "Da ragazzino nel ritiro del Napoli. Andrò in tv da Gigi D'Alessio"

"Io sono qui per parlare con i napoletani. E c’è chi è disposto ad ascoltare: al nostro incontro sono annunciate tremila persone. Ma è una cosa che va oltre. Molto probabilmente sarò ospite in una delle prime puntate dello show di Gigi D’Alessio che va in onda da Napoli, Made in Sud. E mi dicono, non so se è vero, che oggi potrebbe essere al nostro appuntamento anche Peppino di Capri". Così Matteo Salvini in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in attesa di sbarcare a Napoli nel pomeriggio.

Resta che quel coro sui napoletani le è rimasto appiccicato addosso. O no?

"Io mi sono scusato con assoluta convinzione. Era davvero roba da calcio".

Un test. Quando ha vinto il primo scudetto il Napoli? "Cos’era... il 1987? Comunque, mi ricordo che da bambino andai al ritiro del Napoli in Trentino, a Spiazzo Rendena. Ero a caccia di autografi, io volevo Maradona ma lui al ritiro non c’era. Però, ho portato a casa Bruno Giordano, Beppe Bruscolotti e anche il leggendario presidente Ferlaino. Certo, da milanista la competizione la sentivo. Adesso mi hanno regalato una maglietta di Mertens. Ma quella proprio non posso metterla".