Matteo Salvini risponde a don Ivan Licinio: "Se questo è un prete..."

Matteo Salvini, protagonista ieri di un controverso intervento a proposito della presunta molestia sessuale avvenuta in un Centro d'accoglienza di Giugliano, ha risposto a don Ivan Licinio – prete di Pompei – e alla sua frase: “Salvini fai un piacere a tutti, uomini e donne: castrati il cervello...ma forse ce l'hai troppo piccolo”.

“Se questo è un prete...Ma vi pare normale? - ribatte il leader della Lega Nord in un post su Facebook - 'Poveri stupratori', italiani o stranieri, non puniamoli troppo...P.S. Il 'simpatico' Don Ivan ignora che in diversi Paesi non meno civili del nostro (tra gli altri: Stati Uniti, Russia, Svezia, Finlandia, Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio, Francia, Regno Unito, Polonia, Canada) la CASTRAZIONE CHIMICA è prevista e praticata”.

E rispondendo ad un commentatore critico verso il leghista questo ha aggiunto: “Quindi il problema nel mondo siamo noi, pecore, ignoranti e razzisti...Ti vedo bene a braccetto col suddetto prete, fareste una bella coppia”.