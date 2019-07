Camorra negli ospedali, Salvini risponde a De Luca: "Solidarietà al prefetto Pagano"

È polemica per le frasi del presidente della Campania Vincenzo De Luca seguite alla nomina, da parte del prefetto Carmela Pagano, della commissione di accesso sull'Asl Napoli 1. Sulla vicenda è intervenuto anche il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, con una notta.

Il commento di De Luca sulla commissione

“Si tratta di un atto ridicolo e cialtronesco – aveva ieri commentato l'inquilino di Palazzo Santa Lucia – che fa sponda a una politica politicante che tenta di mettere le mani sulla sanità campana. Il Prefetto si dimetta”.

La commissione è stata nominata “per verificare la sussistenza eventuale di tentativi di infiltrazione e/o collegamenti della criminalità organizzata nell'amministrazione dell'Asl in cui è compreso l'ospedale San Giovanni Bosco”, ovvero proprio la struttura che la recente indagine sull'Alleanza di Secondigliano ipotizza sia stata “base logistica” del cartello camorristico.

La risposta di Salvini: “Solidarietà al prefetto”

“Totale solidarietà al prefetto di Napoli, che ha nominato la commissione di accesso all'Asl Napoli 1 per verificare eventuali infiltrazioni della camorra”, sono state le dichiarazioni del ministro. “Contro i boss non si scherza e sono gravissime le accuse e gli insulti del presidente della Regione Campania: lo Stato agisce nell'interesse dei cittadini perbene e, in questo caso, di medici, infermieri e pazienti onesti che vanno tutelati. Mi aspetto solidarietà bipartisan al prefetto Carmela Pagano: la lotta alle mafie non può essere argomento divisivo né può essere attaccato un prefetto che negli anni ha sempre dimostrato coraggio e capacità”.

De Magistris: "La Commissione certifica il fallimento di De Luca"

"La commissione d'accesso ovviamente non è nessun atto di condanna o di colpevolezza presunta ma politicamente e istituzionalmente potremmo dire che certifica il fallimento della gestione De Luca sulla sanità. Lui aveva annunciato un efficientamento, voleva rivoluzionare la sanità, aveva detto "mai più barelle" e invece sono tante e i malati stanno anche per terra, avevano detto "più sanità pubblica" e invece abbiamo la chiusura di presidi pubblici", ha spiegato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.