Salvini su Rete 4: “A Napoli per lavoro e sicurezza”

"Domani a Napoli parlerò di lavoro e sicurezza: Napoli soffre di un de Magistris assolutamente inadeguato con cantieri bloccati da anni e di un De Luca che ha portato la sanità campana a essere l'ultima in Italia, secondo i dati del Sole 24 ore". A dirlo è stato Matteo Salvini su Rete 4 alla vigilia della sua visita a Napoli prevista per domani pomeriggio alle 18 e 30. "Penso che i cittadini napoletani e campani si meritino qualcosa di più rispetto alle chiacchiere di de Magistris e di De Luca" ha aggiunto l'ex ministro dell'Interno a cui è arrivato anche il messaggio di Gianni Maddaloni. Nella sua palestra a Scampia era previsto un incontro che poi è stato rinviato.

Le parole di Maddaloni

"Io sono per la legalità e la sicurezza, per questo apprezzo Salvini. Apprendo ora che non verrà, domani nella nostra palestra e avrà avuto le sue ragioni, io lo aspettavo per avere conferma su legalità e sicurezza e non chiudo la porta, quando vorrà venire la nostra porta è aperta. Chiunque è venuto qui sul nostro palcoscenico di sociale e olimpismo è stato ospitato come politico e deve quindi fare quello che gli viene chiesto dal popolo. Per noi ha un senso quello che dice Salvini, quando afferma di volere la sicurezza aumentando i posto di lavoro per la polizia e togliendo i ragazzi dalla strada e indirizzandoli allo sport. Io ho qui anche un ragazzo della Costa d`Avorio ma dirò sempre viva Salvini per il suo impegno su legalità e sicurezza".