Salvini su de Magistris: "E' peggio lui o Virginia Raggi? Mamma mia"

"Vogliamo agire in maniera responsabile, accogliere i rifugiati e trattarli con dignità e rispetto. Se sono in cerca di una nuova casa, siamo pronti a offrirgliene una nella nostre comunità. Se lo desiderano, possono essere napoletani, palermitani, berlinesi, barcellonesi”. Queste le parole del sindaco di Napoli Luigi de Magistris che ieri ha commentato una nota della rete Palermo Charter Platform Process, in cui si lamentava la mancanza di un provvedimento europeo che possa contenere la crisi in corso nel Mediterraneo.

A queste parole ha voluto rispondere l'ormai ex Ministro degli interni Matteo Salvini: ""Napoli, il sindaco clandestino offre case agli immigrati. Peggio lui o la Raggi? Mamma mia".