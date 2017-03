Salvini: "La prossima volta manifestazione a Piazza Plebiscito"

"La prossima volta la manifestazione la facciamo in Piazza Plebiscito, così vediamo chi è più duro". Così Matteo Salvini dal palco della sala congressi alla Mostra d'Oltremare, dove ha tenuto il suo comizio nel tardo pomeriggio.

Il leader della Lega, mentre si verificavano scontri all'esterno della Mostra, ha scritto su Facebook: "Quelli che a Napoli stanno lanciando molotov e sassi contro la Polizia e i Carabinieri, quelli che stanno sfasciando macchine e bruciando cassonetti, magari difesi da qualche politico, non sono manifestanti, sono delinquenti".

Tanti i temi toccati da Salvini nel suo comizio partenopeo: dalla situazione italiana a quella di Napoli, passando per la questione migranti, le adozioni gay, l'economia e la scuola. Tanti anche gli strali inviati all'indirizzo del sindaco Luigi de Magistris.

"Ho sbagliato in passato, non voglio sbagliare in futuro. Io credo nell'Italia unita, é bella perché diversa, come ha detto anche il presidente del Napoli De Laurentiis", ha detto l'europarlamentare.