Salvini: "Un Conte ter per andare al voto? Meglio Topolino"

"Sono uno dei milioni di italiani stufi di questo Governo che non fa nulla se non litigare". Sono bordate quelle che Matteo Salvini rifila all'Esecutivo Pd-5 Stelle dal palco del Teatro Augusteo di Napoli. "Da 5 mesi non approvano niente, vanno avanti a colpi di fiducia. Anche sui decreti sicurezza, tante chiacchiere ma nessuna azione. Così è difficile fare l'opposizione, perché non c'è nulla a cui opporsi".

L'obiettivo di Salvini è di tornare presto al voto: "Per farlo dialogherò con tutti, anche con Renzi, Conte e Topolino se fosse necessario. Un Conte ter per traghettarci a nuove elezioni? preferirei Topolino".