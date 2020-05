Regionali 2020, Salvini torna in Campania: tappa anche a Napoli

Matteo Salvini tornerà nei prossimi giorni in Campania in vista delle Elezioni Regionali 2020. Il leader della Lega sarà venerdì 5 giugno a Napoli e in altri comuni della regione.

Anche se il tour ed il programma non è stato ancora definito del tutto, tra gli appuntamenti previsti per l'ex Ministro dell'Interno c'è la presentazione dell'adesione al 'carroccio' dell'ex assessore regionale al Lavoro della Giunta Caldoro, Severino Nappi, e dell'attuale consigliere regionale Gianpiero Zinzi, eletto nel 2015 tra le fila di Forza Italia.