Salvini torna a Napoli: gli appuntamenti in programma

Il 5 giugno Matteo Salvini tornerà in Campania in vista delle Elezioni Regionali 2020. Ecco gli appuntamenti previsti (tra questi anche l'adesione al 'carroccio' dell'ex assessore regionale al Lavoro della Giunta Caldoro, Severino Nappi, e dell'attuale consigliere regionale Gianpiero Zinzi, eletto nel 2015 tra le fila di Forza Italia.

11.00 NAPOLI Conferenza stampa c/o Villa Vittoria in via Francesco Petrarca 46

12.30 NAPOLI Deposizione corona di fiori in memoria del poliziotto Pasquale Apicella

14.30 NOLA NA Incontro con imprenditori e visita aziende c/o Palazzina CIS (Centro Ingrosso Sviluppo-La Città degli Affari)

Ore 17.00 AVELLINO Inaugurazione sede Lega in via Stanislao Esposito 2

Ore 19.00 NAPOLI Incontro con artigiani di San Gregorio Armeno c/o Hotel Paradiso in via Catullo 11.